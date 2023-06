Rapporti dolorosi a qualche mese dal parto

Una domanda di: Annalisa

Ho partorito il 7/4 e dopo aver fatto la visita post parto dopo 40 giorni ho ripreso i rapporti con mio marito (non frequentissimi, circa 1 a settimana), utilizzando preservativo e lubrificante. Al quarto rapporto ho avuto delle perdite rosa (nei primi non era successo). Preciso che i rapporti fanno ancora male inizialmente e che i punti erano giâ cicatrizzati alla visita. Ho giâ avuto, inoltre, il capoparto. È una situazione normale o è necessaria una visita? La ringrazio per la disponibilità.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Annalisa,

nei mesi dopo il parto, soprattutto se la donna allatta al seno, l’ovaio non produce gli ormoni responsabili del buon stato nutritivo della mucosa vaginale.

Questa mucosa vive di estrogeni e se non li riceve dalla placenta e dall’ovaio perde elasticità e morbidezza e i rapporti pertanto sono dolorosi.

Vi sono creme idonee da applicare in vagina che possono usare anche le donne che stanno allattando e può farne richiesta al suo medico. Con cordialità.