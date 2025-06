Rapporti dopo l’ovulazione: si può iniziare una gravidanza?

Una domanda di: Chiara Esatttamente da 2 fino al 8 giugno ero in ovulazione, e non ho avuto rapporto, lunedi 9 ho avuto un rapporto non protetto. Potrei essere incinta? Ho letto che si puo rimanere incinta dopo ovulazione 12/24 ore dopo. Consigli?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Chiara,

l'ovulazione, cioè la disponibilità dell'ovocita a essere fecondato, dura circa 24 ore. I circa sette giorni che la precedono sono il periodo fertile, caratterizzato dalla presenza di un muco chiaro ed elastico simile alla chiara d'uovo. Durante il periodo fertile i rapporti non protetti possono determinare il concepimento perché gli spermatozoi maschili possono

sopravvivere vari giorni nel corpo della donna e quindi "attendere" l'arrivo dell'ovocita. Il giorno esatto dell'ovulazione non si può individuare a tavolino, ma solo ed esclusivamente facendo l'ecografia, quindi se lei non ha eseguito quest'ultima non può avere certezze sul suo giorno dell'ovulazione. Lei mi chiede consigli, ma francamente non mi è chiaro in

relazione a cosa. L'unica cosa che posso dirle è di attendere le mestruazioni: in caso di ritardo faccia il test di gravidanza. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto