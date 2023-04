Rapporti nel periodo fertile

Se non si desidera una gravidanza, in seguito a un rapporto non protetto può essere opportuno ricorrere alla contraccezione d'emergenza. Dopodiché è fondamentale pensare a una contraccezione che svolga il suo effetto anticoncezionale "prima".

Salve, due giorni fa (oggi giorno di ovulazione) ho avuto un rapporto non protetto. Lui ha eiaculato fuori, ma ho paura di avere una gravidanza indesiderata visto il giorno di fertilità. È il caso di ricorrere alla pillola del giorno dopo? Età 20 anni.

Franca Fruzzetti Franca Fruzzetti Meglio utilizzarla. Le consiglio di chiedere la pillola a base di ulipristal (detta “dei 5 giorni dopo”) che ovviamente deve assumere subito.

Si ricordi di usare una protezione anche nella settimana successiva. La contraccezione di emergenza non sempre è efficace.

Le consiglio vivamente di usare una contraccezione ormonale abitualmente che sicuramente le darà una protezione sicura.

Ci sono tanti prodotti molto leggeri: ne parli con il suo ginecologo che l'aiuterà a individuare quello più adatto a lei. Tenga amente che dopo l'assunzione del contraccettivo d'emergenza le mestruazioni possono andare incontro a irregolarità. Cari saluti.

