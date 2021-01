Rapporti sessuali dopo il distacco della placenta: sono consentiti?

contratta… In questi mesi non ho avuto rapporti e sono stata a super riposo.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, per correttezza è bene che lei ponga questa domanda alla ginecologa che la sta seguendo e che meglio di me conosce le effettive condizioni del suo utero. In linea di massima in gravidanza i rapporti sessuali si possono avere purché non causino fastidio o dolore.

Spesso accade che ci siano delle paure infondate di nuocere al bambino da parte di uno dei due partner, invece è proprio importante che il legame anche fisico prosegua durante i nove mesi dell’attesa.

Qualora insorgano perdite di sangue o si riscontri un distacco all’ecografia, è prudente astenersi dai rapporti che potrebbero stimolare l’utero a contrarsi eccessivamente, ritardando quindi il riassorbimento del distacco.

Visto quello che mi ha scritto, presumo che nel suo caso ormai non ci siano più controindicazioni…la rimando alla sua curante per esserne certa.

Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto