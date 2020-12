Rapporti sessuali durante le mestruazioni: può iniziare una gravidanza?

Una domanda di: Patrizia

Salve, ho avuto un rapporto non protetto al terzo giorno delle mestruazioni, di solito ho un ciclo di 26 giorni. Il quarto giorno si è bloccata la

mestruazione. Corro il rischio di rimanere incinta?



Gentile signora,

non vi è relazione fra il rapporto sessuale non protetto e la fine del flusso.

I suoi tempi standard (ciclo di 26 giorni, per ciclo si intende il periodo che intercorre tra l’inizio di una mestruazione e l’inizio di quella successiva) prevederebbero l’ovulazione al 12° giorno e l’inizio dei giorni fertili dal settimo in poi.

Se proprio in questo ciclo, come eccezione, l’ovulazione dovesse anticipare al settimo ottavo giorno, allora sarebbe già fertile al terzo, ma non potrebbe vedere il muco filante (il muco fertile), in quanto mascherato da sangue mestruale. Durante il flusso non vi è mai la certezza di non essere fertili, proprio per la possibilità che occasionalmente l’ovulazione sia anticipata. Se però, dopo la fine del flusso non ha visto muco fertile, oppure lo vedrà regolarmente dal settimo giorno in avanti, allora credo che le probabilità di avere avuto un rapporto fecondo siano veramente scarse. Con cordialità.

