Rapporti non protetti e ovulazione

Una domanda di: Patrizia

Salve, ho fatto un’ecografia vaginale il 12 dicembre e c’era un follicolo non ancora maturo. Quindi vuol dire che devo ancora ovulare? Mi sono arrivate le mestruazioni il 3 dicembre. Di solito ho un ciclo di 26 giorni.

Ho avuto un rapporto senza precauzioni durante il ciclo il 5 dicembre, quando posso fare un test di gravidanza?



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile signora, entro il 16 dicembre dovrebbe aver ovulato.

il rapporto del 5 dicembre, se il 12 il follicolo era ancora presente (quindi l’ovulazione non era ancora avvenuta), non può aver portato al concepimento. Se ci sono stati altri rapporti sessuali dal 12 dicembre in poi e ora le mestruazioni fossero in ritardo può senza dubbio fare il test di gravidanza. Con cordialità.

