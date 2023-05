Rapporti sessuali in gravidanza: perché “dopo” il bambino smette di muoversi?

Una domanda di: Rosy

Salve dottore, sono alla 22esima settimana. Ho notato che dopo i rapporti sessuali non sento per un bel po’ lo “sfarfallio” della mia bambina. È normale o devo preoccuparmi? Grazie in anticipo per la risposta. Saluti.



Cara signora, ma dopo questo “bel po’” durante il quale non sente la bambina, i movimenti riprendono regolarmente, giusto? Diversamente, ovvero se per alcune ore consecutive la bambina non dovesse dare segni di sé, occorre andare al pronto soccorso. Comunque, prima di entrare in allarme, si può verificare che la bambina si muova sedendosi comodamente in poltrona per poi accarezzarsi la pancia, fermando la mano di tanto in tanto per captarne la presenza. In generale, durante la gravidanza i rapporti sessuali vanno affrontati usando il buon senso per quanto riguarda il vigore e le posizioni (l’ideale sarebbe che la pancia non subisse pressioni). Con cordialità.

