Rapporto a rischio dopo un’IVG

Ho effettuato un’IVG (interruzione volontaria di gravidanza n.d.r.) il giorno 5 ottobre. Ieri dopo nove giorni ho avuto un rapporto non protetto in cui non vi è stata eiaculazione d èe durato non più di tre minuti. Dal giorno dell’intervento ho avuto perdite rosse scure più o meno abbondanti fino all’inizio di questa settimana, quando da rosse sono diventate marroni e più dense e sempre meno abbondanti, ma dopo il rapporto di ieri niente più. Ho letto su Internet che dopo un’IVG bisogna aspettare almeno due settimane prima di avere rapporti ma non ero stata avvertita. Ho un appuntamento dal ginecologo venerdì perché ho intenzione di iniziare a prendere la pillola, ora però sono in ansia per il rapporto avuto ieri, il rischio di un’altra gravidanza è alto? Mi consiglia di prendere la pillola del giorno dopo?

Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Gentile Mara,

sì, prenda Ellaone il prima possibile. Valuti di cominciare la pillola contraccettiva anche da subito, funzionerà fra sette giorni. Diversamente, può rimanere di nuovo incinta. Cari saluti.