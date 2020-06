Rapporto a rischio il 21mo giorno del ciclo: potrei essere incinta?

Una domanda di: Alina

Salve Dottoressa,

ho avuto un rapporto a rischio, l’ultimo ciclo è stato il 2 giugno e la prossima data è il 30 giugno. Ho avuto questo rapporto 9 giorni prima della mestruazione sono a rischio gravidanza? In ogni caso, posso prendere la pillola del giorno dopo? Assumo il Lamictal con la dose di 175 mg al giorno.

Grazie.



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Gentile signora, se le sue mestruazioni sono molto regolari, ma soprattutto non arrivano mai mai mai in ritardo di oltre due giorni, il rischio di avere una gravidanza al 21 giorno del ciclo è veramente trascurabile. Se invece il ciclo è irregolare può assumere la pillola del giorno dopo, la più efficace è ellaone, ulipristal acetato, che le donne maggiorenni possono acquistare senza ricetta in farmacia. Il farmaco che assume potrebbe probabilmente ridurne l’effetto, https://www.saperidoc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/219, ma tutto sommato mi sembra che potrebbe essere l’idea migliore. Come vede dal link potrebbe inserire una spirale, più efficace, e in grado di garantire la contraccezione futura, ma dovrebbe trovare un medico che gliela inserisca entro 3/ 4 giorni.

Cordiali saluti.

