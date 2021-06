Rapporto completo subito dopo l’impiego del contraccettivo ormonale

Una domanda di: Paola

Ieri ho messo per la prima volta l’anello vaginale: dopo mezzora ho avuto un rapporto completo. C’è la possibilità di essere rimasta incinta?





Se era il primo giorno della mestruazione non c’è problema altrimenti meglio assumere Norlevo (pillola del giorno dopo) e per sette giorni usare un’altra precauzione (profilattico). Con cordialità.

