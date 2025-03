Rapporto dopo la conizzazione e sanguinamento

Una domanda di: Anna Paola Il 26 febbraio ho fatto una conizzazione, quindi un mese fa. Oggi per la prima volta dopo l intervento ho avuto un rapporto non protetto con mio marito e solo in quell'attimo mi è uscito un po' di sangue, per tutto il resto della giornata niente più... quindi chiedo cortesemente cosa stia succedendo se tutto questo è normale e cosa posso fare. Grazie anticipatamente.



Buongiorno signora, la guarigione dopo un intervento di conizzazione avviene in circa 30-40 giorni perché si verifica per "seconda intenzione". Si forma cioè un tessuto di granulazione che tende a cicatrizzare lentamente, determinando a poco a poco la guarigione dell’area trattata. Di solito si evitano i rapporti per 30, 40 giorni o per l’intervallo che indica il medico che ha fatto l’intervento. Dopodiché, trascorso questo lasso di tempo, è prevista di solito una valutazione clinica colposcopica in modo da verificare l’avvenuta completa cicatrizzazione. Ritengo comunque che quanto da lei riferito sia la normale evoluzione post operatoria, tuttavia le consiglio di sottoporsi al controllo post operatorio, se ancora non lo ha fatto. Rimane comunque importante la valutazione anche dell’esito dell’istologico (di cui lei non mi riferisce nulla), a seguito del quale potrebbero essere date delle indicazioni di follow-up o, più raramente, di ulteriori interventi o approfondimenti. Cordialmente.





