Rapporto nei giorni fertili e pillola del giorno dopo

Una domanda di: Martina Salve, all’incirca una settimana fa, ho avuto un rapporto non protetto con eiaculazione interna ed ero tra il 13esimo e il 14esimo giorno del ciclo (che solitamente varia tra 27 giorni spesso e volentieri anche se questo mese è stato di 30). Ho preso la pillola del giorno dopo, però solo la sera dopo quindi almeno 18-20 ore dopo. Ad oggi che è passata una settimana mi sono svegliata con la nausea pesante, senso di gonfiore, sento l’odore di ragù dalla mia stanza e non mi piace per niente (io amo l’odore di ragù) inoltre sto andando stitica e ho qualche leggerissima fitta al basso ventre. Potrei essere comunque incinta anche se ho preso la pillola?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

la pillola del giorno dopo, immagino che lei parli del principio attivo Levonorgestrel (Norlevo), può essere presa entri tre giorni dal rapporto che potrebbe portare a un concepimento anche se la sua efficacia è maggiore se assunta entro 24 ore. Comunque non garantisce il risultato nel 100 per 100 dei casi, in particolare se l'ovulazione è già avvenuta e c'è già stato l'incontro tra ovocita e spermatozoo. Inoltre, in caso di forte sovrappeso, o comunque più di 80 chili, non è efficace. In seguito alla sua assunzione il ciclo potrebbe andare incontro a irregolarità anche per i due mesi successivi, quindi le mestruazioni potrebbero tardare anche qualora la gravidanza non fosse iniziata, oppure anticipare. In ogni caso, dopo circa tre settimane dalla sua assunzione può essere opportuno fare un test di gravidanza il cui risultato eventualmente negativo dà la certezza di non essere incinta. Detto tutto questo, avere un rapporto sessuale non protetto proprio nel periodo più fertile del mese può senza dubbio determinare l'avvio di una gravidanza, quindi fino a quando non si desidera un bambino conviene senz'altro o astenersi dai rapporti almeno nei giorni in cui sono alte le probabilità di rimanere incinta o, meglio ancora, adottare un metodo contraccettivo sicuro, che protegga PRIMA e non DOPO. A questo proposito le ricordo che al contraccettivo d'emergenza si deve ricorrere solo occasionalmente: non può cioè sostituirsi alla contraccezione vera e propria. Cari saluti.



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