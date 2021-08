Rapporto non protetto a un mese dall’aborto

Una domanda di: Cecilia

Salve dottoressa, le volevo chiedere un’informazione. Io ho fatto un’aborto alla 15 settimana +5 giorni di gravidanza ed eèstato opportuno fare anche il raschiamento. L’aborto si è verificato il 29/30 luglio, le mestruazioni ovviamente non sono ancora arrivate. Il problema è che il mio ragazzo non ha fatto in tempo ad uscire così abbiamo avuto un rapporto completo senza protezione: succede qualcosa?





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Gentile signora,

succede che si può rimanere incinta come sempre in seguito a un rapporto completo non protetto. Posso aiutarla in qualche modo?

