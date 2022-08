Rapporto non protetto a un mese e mezzo dal parto: posso essere incinta?

Una domanda di: Elena

Ho partorito da un mese e mezzo, allatto esclusivamente al seno. Oggi per la prima volta abbiamo

avuto un rapporto, non pensavamo di riuscire ad avere un rapporto completo visto che ho ricevuto tanti punti. Invece ci siamo fatti prendere la mano e abbiamo avuto un rapporto non protetto. Consiglia di assumere la pillola del giorno dopo per sicurezza?

La ringrazio anticipatamente.





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Cara Elena,

se allatta davvero esclusivamente non c'è problema, si calcola che per i primi mesi l'allattamento assoluto protegge perché inibisce l'ovulazione. Se però per qualsiasi motivo si salta la poppata della notte il meccanismo può rimettersi in moto. Mi sentirei quindi di consigliarle di utilizzare già dalla prossima volta un sistema contraccettivo meccanico (preservativo) o la pillola compatibile con l'allattamento. Cordiali saluti e auguri per il bambino.