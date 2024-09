Rapporto non protetto: che fare per evitare la gravidanza?

Una domanda di: Sara

Ieri venerdì 29 agosto ho avuto un rapporto a rischio. Premetto che utilizzo sempre il preservativo e ad ogni fine rapporto ne controllo la sua

integrità. Ieri durante il rapporto, il mio ragazzo prima di eaiculare è uscito per

eiaculare all’esterno qualche secondo dopo.

Non so come ma il preservativo era quasi del tutto girato al contrario e quindi lo sperma è andata a cadere sulla mia coscia.

Lui ha eiaculato all’esterno della vagina, e dice che il preservativo probabilmente si è srotolato mentre stava uscendo, quindi il contatto tra

vagina e la parte interna del preservativo sarebbe durato giusto il tempo di

uscire. Mi trovavo al 9 giorno di ciclo e in genere i miei cicli durano 30 giorni.

Io soffro di cefalea con aura, ho attacchi dalle 3 alle 4 volte all’anno.

Il famarcista ieri mi ha sconsigliato di prendere la pillola di emergenza

perche questa aumenterebbe i rischi di avere un ictus ( egato alla cefalea

con aura).

A questo punto cosa posso fare? Vorrei prendere Ellaone ma non vorrei

aumentare i miei rischi di ictus.

Oggi ho un po’ di mal di pancia e piccole perdite lucide e trasparenti.

Ultimo ciclo avuto il 22 agosto.

Chiedo gentilmente aiuto, grazie!





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

non mi è possibile aiutarla in alcun modo. Se il concepimento fosse avvenuto non possiamo fare nulla per porvi rimedio. A questo punto non resta che

attendere l’eventuale ritardo della mestruazione per poi fare il test di gravidanza. In generale, è vero come lei ben sa che gli studi condotti

sull’argomento hanno evidenziato che l’emicrania con aura aumenta il rischio di ischemia cerebrale e anche per eventi cardiovascolari. Nel foglietto di

accompagnamento di ellaOne non è comunque riportata tra le controindicazioni al suo uso l’emicrania con aura. Tenga comunque presente

che ellaOne non ha un’efficacia pari al 100 per 100. Cordialmente.

