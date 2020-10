Rapporto non protetto dopo un aborto

Una domanda di: Sarah

Il 28/9/2020, ho avuto un aborto spontaneo a 7 settimane + 4 giorni di gravidanza, solo che da quando ho avuto aborto, a parte le perdite abbondanti iniziali non ho ancora avuto il ciclo. Ieri abbiamo avuto un rapporto solo che mio marito non è riuscito in tempo a venire fuori perciò è venuto dentro, può causare qualche problema? Sono in ansia dato che non ho ancora avuto la visita dal ginecologo dopo i 30 giorni dalla data dell’avvenuto aborto… Mi devo preoccupare? Grazie mille.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, non sia in ansia per quello che vi è accaduto! Lei mi ha scritto di aver avuto un aborto spontaneo a 7+4 settimane e immagino che non sia stato necessario il raschiamento della cavità uterina, dico bene? Se ho inteso correttamente, nella sua situazione non occorre posticipare il concepimento di un successivo figlio (come immagino le confermerà il collega ginecologo con cui a breve si vedrà in visita).

Qualora invece lei abbia effettuato un raschiamento, sarebbe preferibile attendere un paio di cicli mestruali per far sì che il rivestimento interno dell’utero (ossia l’endometrio) si riformi completamente.

In ogni caso, se il vostro desiderio è rimasto quello di diventare genitori, mi permetto di ricordarle di assumere già da ora l’acido folico in compresse da 400 microgrammi al giorno, lontano da the e latticini. E’ una vitamina che aiuta a formare correttamente la colonna vertebrale del nascituro, oltre che il cuoricino.

Spero di esserle stata di aiuto, a disposizione se desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

