Rapporto non protetto: la gravidanza è possibile anche se si assume la pillola del giorno dopo?

Una domanda di: Cristina Ho avuto il 3 luglio un rapporto non protetto. Ho avuto il ciclo il 25 giugno e le mestruazioni sono finite dopo una settimana. Ho assunto la pillola di emergenza mezzora dopo il rapporto nella stessa giornata: c'è il rischio di gravidanza? Grazie.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Cristina,

il contraccettivo di emergenza è tanto più efficace quanto prima si assume in seguito al rapporto a rischio. Detto questo non funziona nel 100 per 100 dei casi quindi la possibilità di aver avviato una gravidanza esiste. In generale, se non si desidera una gravidanza non è opportuno avere rapporti non protetti, invece è consigliabile ricorrere a una contraccezione sicura, come può essere la pillola contraccettiva estroprogestinica. Anche perché la pillola del giorno dopo (o dei 5 giorni dopo) può essere assunta solo occasionalmente ma non è risolutiva nell'ottica di una strategia contraccettiva sostenibile nel tempo. Approfitto della sua domanda per ricordare anche che per proteggersi dalle malattie a trasmissioone sessuale, come è opportuno fare in caso di rapporti con partner occasionali, è necessario usare (anche) il profilattico. Cordialmente.



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