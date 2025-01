Rapporto non protetto senza eiaculazione: si può concepire?

Una domanda di: Giorgia

Ieri io e il mio ragazzo abbiamo avuto un rapporto intimo e durante la masturbazione è venuto, dopodiché si è lavato tutto completamente

e abbiamo fatto l’amore. Mi sono accorta che ero nel periodo di ovulazione, però non mi è venuto dentro. C’è qualche possibilità che io rimanga incinta?

Sono molto preoccupata a riguardo, grazie mille della disponibilità.



Gentile Giorgia,

l’ipotesi che lei sia incinta è remota ma non si può escludere al 100 per 100. Qualche residuo di liquido seminale potrebbe infatti essere rimasto

nell’uretra, che è il canale che percorre il pene in tutta la sua lunghezza da cui gli spermatozoi raggiungono l’esterno. Ripeto l’eventualità che si verifichi il concepimento nel modo in cui descrive è rara, tuttavia se le mestruazioni non dovessero arrivare nella data prevista sarà opportuno fare il test di gravidanza.

Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

