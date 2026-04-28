Rapporto sessuale dopo l’ovulazione: quante probabilità di essere incinta?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 28/04/2026 Aggiornato il 28/04/2026

Il concepimento può avvenire solo ed esclusivamente durante l'ovulazione, quindi, se l'ovulazione è passata e non se ne prospetta un'altra nell'arco dei successivi sette giorni, un rapporto sessuale non può determinare l'inizio di una gravidanza.

Una domanda di: Ramona
Ho avuto un contatto sessuale non protetto, dopo 3 giorni dall' ovulazione, perché io calcolo l’ovulazione con un app, e ho un ciclo regolare ogni mese. Quante probabilità ci sono di rimanere incinta?

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,
innanzi tutto il concepimento può avvenire solo ed esclusivamente durante l'ovulazione quindi, in linea teorica e supponendo che sia vero che l'ovulazione si era già verificata quando ha avuto il rapporto, non ci dovrebbe essere la possibilità di aver avviato una gravidanza. Posto questo, non sappiamo quanto sia affidabile la sua APP quindi non è davvero possibile darle delle percentuali relative alle probabilità di essere incinta, anche perché lei non riferisce neppure la sua età che è un dato importantissimo in relazione alla fertilità femminile. Il mio consiglio è di attendere dunque la prossima mestruazione e, in caso di ritardo, di effettuare il test di gravidanza.
Cari saluti.

Rapporto sessuale dopo l’ovulazione: quante probabilità di essere incinta?

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