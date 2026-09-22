Rapporto sessuale fugace: può essersi avviata una gravidanza?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 22/09/2026 Aggiornato il 22/09/2026

Non ci può mai essere la certezza di non essere incinta dopo un rapporto sessuale non protetto, anche se questo si è protratto per un brevissimo lasso di tempo.

Una domanda di: Antonella
Buon pomeriggio dottore, volevo un'info. Ho avuto l'ultima mestruazione il 23 agosto. Ho avuto un rapporto con penetrazione solo iniziale il 29 agosto. Posso stare tranquilla?

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Gentile Antonella,
immagino che chiedendo se può stare tranquilla si stia riferendo alla possibilità di essere incinta. Ma in relazione a questo non ci sono certezze assolute: se le mestruazioni non dovessero comparire nella data presunta faccia il test di gravidanza. In generale, le consiglio di evitare rapporti non protetti se non desidera, almeno per ora, avere un bambino. Cari saluti.

Rapporto sessuale fugace: può essersi avviata una gravidanza?

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