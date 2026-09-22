Rapporto sessuale fugace: può essersi avviata una gravidanza?

Non ci può mai essere la certezza di non essere incinta dopo un rapporto sessuale non protetto, anche se questo si è protratto per un brevissimo lasso di tempo.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile Antonella, immagino che chiedendo se può stare tranquilla si stia riferendo alla possibilità di essere incinta. Ma in relazione a questo non ci sono certezze assolute: se le mestruazioni non dovessero comparire nella data presunta faccia il test di gravidanza. In generale, le consiglio di evitare rapporti non protetti se non desidera, almeno per ora, avere un bambino. Cari saluti.

Una domanda di: Antonella Buon pomeriggio dottore, volevo un'info. Ho avuto l'ultima mestruazione il 23 agosto. Ho avuto un rapporto con penetrazione solo iniziale il 29 agosto. Posso stare tranquilla?

Il mezzo più rapido per scoprire se una gravidanza è iniziata è rappresentato dallo specifico test, che conviene senz'altro effettuare per poter attendere serenamente l'arrivo delle mestruazioni. »

Gli Specialisti Rispondono

Non è corretto definire "a rischio" una gravidanza in cui l'ecografia individua un modesto mancato accollamento (non è associato a perdite), ma non lo è neppure trascurare quanto rilevato. »

Gli Specialisti Rispondono

Assumere del salmone avariato può esporre a conseguenze anche molto serie, tuttavia è realmente difficile non accorgersi dell'alterazione perché il pesce andato a male ha sia l'aspetto sia il sapore significativamente alterati. »

Gli Specialisti Rispondono

Quando la gravidanza arriva a un'epoca in cui è individuabile con l'ecografia, il monitoraggio del valore delle beta non ha più grande significato. Sono le informazioni che raccoglie l'ecografo a stabilire cosa sta accadendo. »

Gli Specialisti Rispondono

A quattro anni non desta preoccupazione il fatto che una bambina bagni ancora il letto di notte: le strategie da adottare sono varie e tra queste è particolarmente importante non esprimere giudizi che possano mortificarla. »

Gli Specialisti Rispondono

A volte la gravidanza risulta più indietro rispetto all'atteso perché l'ovulazione si è verificata più avanti rispetto alla data presunta. »