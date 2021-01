Rapporto sessuale non protetto: posso essere incinta?

Una domanda di: Una ragazza di 19 anni

Durante un rapporto per sbaglio è entrato il suo sperma: è probabile che rimanga incinta ? Preciso che le mestruazioni mi sono finite tra ieri sera e stamattina, spero di avere presto una vostra risposta. Cordiali saluti.





Di sicuro è possibile rimanere incinta dopo un rapporto sessuale, a maggior ragione in un’età in cui si è particolarmente fertili. Gli spermatozoi vivono fino a sette giorni nell’apparato genitale femminili quindi non si può proprio escludere una gravidanza. Le consiglio di efefttuare il test se mai le mestruazioni dovessero tardare e poi di pensare a una contraccezione sicura. Con cordialità.

