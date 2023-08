Rapporto sessuale senza eiaculazione: può determinare il concepimento?

Una domanda di: Alex

Sono un ragazzo di 24 anni. A giugno ho avuto un rapporto sessuale con una ragazza che ora è incinta, le hanno detto che è rimasta

incinta intorno al giorno in cui io e lei abbiamo avuto il rapporto ma io NON HO EIACULATO (ne dentro ne fuori). Infatti non sono stato proprio

chiamato in causa né da lei né da nessuno per questa faccenda. Lei è sicura che il padre sia un ragazzo con cui aveva (nello stesso periodo),

frequenti rapporti non protetti, uno dei quali conclusosi con il dover ricorrere alla pillola del giorno dopo, quest’ultimo rapporto lei lo

ricorda proprio nella data di possibile concepimento che le ha dato il medico sulla base dei calcoli da lui fatti.

Scrivo per chiedere, con quale percentuale il figlio potrebbe essere mio con il tipo di rapporto avuto (penetrazione senza eiaculazione),

rispetto ad un rapporto completo con eiaculazione interna?



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile Alex,

il rapporto non protetto, anche senza eiaculazione, può portare a concepimento, in quanto le prime gocce di lubrificazione prodotte dalle ghiandole accessorie possono contenere migliaia di spermatozoi. Questo è il motivo per cui il coito interrotto è un “non metodo” di contraccezione, ovvero può determinare una gravidanza. Ovviamente il rapporto completo con eiaculazione resta il principale indiziato, ma temo che solo il test del DNA effettuato sul bambino possa dirimere il dubbio. Cari saluti. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto