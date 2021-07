Reazioni cutanee dopo una puntura di insetto

Una domanda di: Stefania

Due settimane fa sono stata punta da un insetto (mi sono trovata nelle gambe tre punti rossi) che si sono allargati ma mi davano solo

prurito. A casa ho messo Gentalyn beta e dopo Polaramil ma ancora ho

rossore e addirittura si è esteso e se mi gratto mi spuntano bollicine

piccole d’acqua! Non so più che farci.



Floria Bertolini Floria Bertolini

Gentile Signora,

Non mi è chiaro per quanto tempo abbia applicato Gentalyn Beta crema (un prodotto topico che è preparato associando un cortisonico con un antibiotico) e poi Polaramin crema (un antistaminico per uso locale).

Innanzi tutto è sconsigliato l’utilizzo di creme antistaminiche in estate, soprattutto durante il giorno, poiché possono dare reazioni allergiche con la luce del sole, che si manifestano con arrossamento e a volte vescicole, prurito intenso, sulle sedi di applicazioni.

Per le punture d’insetto le applicazioni di un cortisonico in associazione con un antibiotico devono essere ripetute due volte al dì per parecchi giorni consecutivi – anche 20 giorni. In alcuni casi è necessario integrare la terapia locale con una terapia sistemica (per bocca).

Pertanto quando le punture d’insetto persistono è consigliabile una visita dermatologica.

Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

