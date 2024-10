Reflusso di una lattante peggiorato dopo la vaccinazione

Una domanda di: Conny

Dottore mia figlia ha quasi 4 mesi e ha fatto la prima vaccinazione esavalente più quella dello streptococco.

Da premettere che lei ha sempre sofferto di reflusso che però non l’ha mai portata a rigurgitare o vomitare. Era agitata il più delle volte, tentava a masticare senza niente in bocca. Dopo la vaccinazione però è cambiato tutto il suo reflusso è peggiorato tantissimo che ad ogni poppata mi caccia fontane di latte, sta sveglia per molto e super agitata. Le sto dando gastrotuss baby già da prima della vaccinazione sotto prescrizione della gastroenterologa. È possibile che sia stato il vaccino? Cosa devo fare? Lei beve anche latte antireflusso ovvero novalac reflux pro,sarà che non riesce a digerire nemmeno più questo latte? Non so cosa pensare siamo disperati.



Leo Venturelli Leo Venturelli Cara signora,

è possibile che la vaccinazione abbia riacceso il problema. In genere la situazione è transitoria e destinata a rientrare. È utile preoccuparsi e risentire la gastroenterologa se la piccola piangesse ad ogni poppata o non crescesse di peso. In questi casi ci verrebbero in aiuto farmaci specifici per il reflusso. Cordialmente.

