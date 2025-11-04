Reflusso gastroesofageo che non migliora con i farmaci: che fare?

Una domanda di: Lorena

Dal mese di maggio ho la sensazione di muchi alla gola: mi sono decisa ad andare dall'otorino a settembre, il quale mi ha diagnosticato il reflusso gastroesofageo. Il mio medico di base mi ha prescritto una compressa di omeprazolo aurobindo 20 mg da prendere una al giorno alle 18:00, riopan dopo i pasti e una bustina di gaviscon Advance la sera prima di dormire. Nonostante la cura la mia condizione non è migliorata: tenga presente che ho 65 anni. Seguo un'alimentazione corretta da sempre e sono 30 anni che pratico attività fisica. Cosa mi consiglia di fare?

