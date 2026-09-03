Regressione importante in un bimbo di 23 mesi: può essere autismo?

Una domanda di: Mariangela
Il mio bimbo ha 23 mesi: prima diceva mamma papà, chiamava tutti i familiari per nome, diceva acqua, grazie ciao, sapeva tutti i versi degli animali e i nomi dei pupazzetti. All'improvviso ha smesso di dire tutto. Non mi chiama più. Solo ogni tanto se gli faccio vedere qualche foto dice chi è la persona nella foto, con molta fatica. Se lo chiamiamo non si gira. Non indica più le cose e non me le porta per farmele vedere. Mi prende per mano e mi porta dove vuole qualcosa. L'unica cosa che ogni tanto mi porta è la bottiglia di acqua quando è vuota e ne vuole ancora. Non mi guarda quasi mai negli occhi, a nessuno. Quando gli parlo stringe gli occhi come se volesse rispondere, ma non riesce. Sorride ai familiari se li vede, gioca ed è allegro, però a volte sembra completamente assente. Si morde spesso il braccio (ho pensato che lo faccia per i denti perché ancora alcuni devono spuntare), batte la mani in continuazione e corre per casa dandosi delle pacche sulla pancia e facendo delle lallazioni. Sale e scende dal divano e sembra un po' irrequieto. Quando è in giro invece è tranquillo, gli piace passeggiare e sembra rilassato. Il pediatra mi ha consigliato una visita neuropsichiatrica vista la regressione, che ho prenotato ma ci vorrà un mese. Nel frattempo mi sembra di impazzire. Volevo sapere se secondo lei ci sono caratteristiche dell'autismo o magari ci sono altri tipi di ritardi che non conosco che sono similari.
Giorgio Rossi
Gentile signora,
lo sviluppo di un bambino va considerato in un arco temporale ampio, lei segnala una regressione, che può avere varie origini: deve considerare che, anche se i suoi dubbi peggiori, che sia autistico, sono insopportabili, non ci sono cose che debba fare in urgenza per intervenire, un mese è lungo per genitori preoccupati, ma nel caso gli interventi necessari durano anni. Non è possibile fare una diagnosi solo sugli elementi che lei porta. Se la sua ansia rimane intollerabile, non posso che suggerirle di cercare uno specialista che la riceva prima di un mese. Cari saluti.
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