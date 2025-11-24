Regressione nel linguaggio in un bimbo di 18 mesi: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Simona

Salve dottore,

il mio bimbo ha 18 mesi. Attualmente non dice più una parola, fino ad almeno 3 mesi fa c'era mammamama, pappa (se la vedeva in cottura) un accenno di papà e peppa. Siamo al silenzio ora, farfuglia solo ghinghi, shishi e iii, eee, questi ultimi due usati quasi per tutto: così segnala se vuole qualcosa o se cade. Non indica col dito, a volte allunga la mano, non ha mai salutato con la mano, è sorridente (a volte dorride e ride anche da solo), gioca bene da solo e col cane (gli fa anche i dispetti nascondendogi il giochino). Non tende molto a imitarci, batte solo le mani anche solo (pare che si alleni forse a sentire lo schioppo), è affettuoso con i genitori e i nonni, ci prende il viso tra le mani, ci abbraccia, si fa abbracciare tanto. Sono a metà e metà. Ho eseguito da sola il test Mchat con 7 punti falliti, molto al limite con 8, il fratello del padre è autistico, nota importante. Il bimbo è vivace, sfuggentr come un po' i maschietti e non mi darebbe l'idea ma poi tutte queste cose insieme, incluso il linguaggio che ora è il pensiero che fa da padrone, ci allarma e vorrei seriamente un aiuto per capire. Grazie.

