Resistenza insulinica: può impedire la gravidanza?

Una domanda di: Giovanna

Ho 33 anni sono sposata da un anno e sono affetta da iperinsulinemia da circa due anni, trattata per un tempo con metformina

Slowmet 500 poi sono passata a CLOSITOL G75 bustine. Cerco di mantenere un buon stile di vita con alimentazione ed esercizio fisico, è vero che le probabilità di avere una gravidanza sono molto basse? Da premettere che nove mesi fa ho dovuto togliere dei miomi all’utero! Grazie per la

risposta che mi darà!





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

occorre che faccia una valutazione completa delle tre principali cause di mancato concepimento: fattore ormonale-metabolico, conformazione delle tube, fattore maschile (anche la valutazione della qualità degli spermatozoi è necessaria).

Non si può attribuire il mancato concepimento solo alla resistenza all’insulina o comunque non può essere fatto prima di aver escluso la presenza di altri eventuali problemi. Le consiglio quindi di rivolgersi a un centro per la diagnosi e la cura dell’infertilità dove potranno sottoporvi a tutte le indagini del caso ed eventualmente idnicarvi il percorso da affrontare per poter avviare una gravidanza. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

