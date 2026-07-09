Respiro rumoroso in un neonato: che fare?

Redazione A cura di “La Redazione” Pubblicato il 09/07/2026 Aggiornato il 09/07/2026

Il respiro rumoroso in un piccolissimo, se non associato ad altre manifestazione, può dipendere dalla presenza di muco nel naso: in questo caso bastano i lavaggi con soluzione fisiologica per risolvere la situazione. Se però non passa è necessario far vedere il bambino al pediatra.

Una domanda di: Roberta
Sono una neomamma di un secondo bimbo Andrea. Nonostante sia il secondo bimbo a distanza di sei anni è come se fosse il primo. Essendo tanto piccolo ho il terrore di raffreddore, tosse. Oggi gli ho sentito del muco in gola sembrava una macchinetta del caffè ed ecco che sono andata in palla. Non sono nella mia città e quindi ancora di più vorrei sapere come comportarmi. Grazie.

Leo Venturelli
Leo Venturelli

Cara mamma Roberta,
pulisca il nasino al bambino per capire se il rumore da respirazione difficoltosa dipende dal nasino chiuso. Se dopo aver fatto i lavaggi nasali per la pulizia con soluzione fisiologica non dovesse ottenere beneficio diventerà opportuno far vedere questo piccino a un pediatra. Quasi sempre, se il respiro difficoltoso dipende dai bronchi, il bebè non si alimenta bene (succhia in maniera difficoltosa o addirittura rifiuta la poppata) e manifesta importanti segni di malessere. Per un piccolo raffreddore , come penso e spero abbia, la pulizia nasale è quello che si deve fare per qualche giorno, più volte al giorno. Mi tenga aggiornato.

I lavaggi nasali sono molti utili per tenere pulite le prime vie respiratoria del neonato e del bambino. Ecco come eseguirli in modo corretto e quali prodotti usare

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