Respiro rumoroso in un neonato: che fare?

Una domanda di: Roberta

Sono una neomamma di un secondo bimbo Andrea. Nonostante sia il secondo bimbo a distanza di sei anni è come se fosse il primo. Essendo tanto piccolo ho il terrore di raffreddore, tosse. Oggi gli ho sentito del muco in gola sembrava una macchinetta del caffè ed ecco che sono andata in palla. Non sono nella mia città e quindi ancora di più vorrei sapere come comportarmi. Grazie.



