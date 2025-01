Retinolo contenuto in una crema e gravidanza: ci sono pericoli?

Una domanda di: Caterina

Ho 28 anni, al momento incinta all’11esima settima di gravidanza. Su suggerimento del mio dermatologo, in seguito a sfoghi acneico

dovuti principalmente a cause ormonali, da diversi mesi (anche un anno) applico con beneficio tutte le sere la crema Biretix Gel soothing

reconfortante. Ho scoperto della gravidanza intorno alle 6 settimane, ma fino a qualche giorno fa non mi ero posta il problema che anche le creme

potessero influire sulla salute del feto. La crema in particolare è a base di RetinSphere® Technology e di sostanze

coadiuvanti ad azione specifica – esfolianti (Papaina), antiossidanti (Vitamina C e E), idratanti (R-NMF a base di zuccheri naturali e glicerolo)

e lenitivi (Aloe Vera e Bisabololo). Da qualche giorno per precauzione non la applico più, ma nei mesi più importanti per lo sviluppo, le prime 11

settimane, l’ho sempre usata perché l’unica che teneva a bada i miei sfoghi.

Devo preoccuparmi per eventuali danni al feto? La ringrazio moltissimo.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Caterina,

le sostanze contenute nella crema Biretix Gel soothing sono assorbite in quantità molto basse dopo l’applicazione sulla cute.

Nel caso del retinolo, molecola che in dosi elevate potrebbe aumentare il rischio di malformazioni, è alquanto probabile che la quantità assorbita sia di molto inferiore rispetto a quella potenzialmente pericolosa.

A mio parere i rischi per lo sviluppo dell’embrione sono improbabili. Le raccomando, comunque, di chiedere una valutazione anche al ginecologo/alla ginecologa.

Cordiali saluti.

