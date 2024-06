Retribuzione durante la maternità anticipata

Una domanda di: Jessica

Dal 29/05 sono in maternità anticipata per lavoro a rischio, vorrei capire quanto sarà la retribuzione in questi mesi e, se avendo

CCNL commercio al terzo livello, il datore di lavoro compensi in qualche modo la parte mancante, se ci fosse.

Grazie mille.





Paola Bernardi Locatelli Paola Bernardi Locatelli Buongiorno Jessica,

per la maternità anticipata il CCNL Terziario Confcommercio non prevede nessuna integrazione dell'indennità erogata dall'INPS. L'indennità INPS invece sarà pari all'indennità erogata per la maternità obbligatoria, ossia l'80% della sua retribuzione media giornaliera, calcolata sulla retribuzione del mese di aprile, maggiorando la retribuzione dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità. Tale importo di fatto si discosterà presumibilmente di poco dalla sua normale retribuzione, anche in assenza dell'integrazione del datore di lavoro. Cordialmente.