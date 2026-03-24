Ricerca della gravidanza dopo un’isteroscopia operativa: si deve aspettare?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 24/03/2026 Aggiornato il 24/03/2026

Una donna giovane può provare a concepire anche a partire dal primo ciclo successivo a un'isteroscopia durante la quale sono stati rimossi due polipi.

Una domanda di: Aicha
Dopo aver eseguito un’isteroscopia operativa il 12 marzo 2026 con rimozione di 2 piccoli polipi endometriali, il giorno successivo (13 marzo) è comparso il ciclo, durato 5 giorni, come da programma. Attualmente non ho più nessuna perdita da circa 4 giorni. Vorrei chiedere: è possibile provare a concepire già alla mia prossima ovulazione e quindi in questi giorni? Oppure è preferibile attendere ancora un altro ciclo e l’esito dell’esame istologico prima di riprendere la ricerca di una gravidanza? Grazie mille per il supporto.

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Aicha,
non mi dà neppure la sua età ma di regola i polipi endometriali nella donna giovane sono del tutto benigni. Non vi è quindi problema a concepire a partire da questo ciclo.
Si ricordi di assumere acido folico e vediamo se nel frattempo l'esito dell' esame istologico la mette del tutto tranquilla. Se ha più di 40 anni attendiamo invece l'istologico per concepire in tutta serenità. Se l'esito dell'esame le lascia qualche perplessità si rimette in contatto con noi. Cordialmente.

Ricerca della gravidanza dopo un’isteroscopia operativa: si deve aspettare?

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