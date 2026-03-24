Ricerca della gravidanza dopo un’isteroscopia operativa: si deve aspettare?

Una domanda di: Aicha Dopo aver eseguito un’isteroscopia operativa il 12 marzo 2026 con rimozione di 2 piccoli polipi endometriali, il giorno successivo (13 marzo) è comparso il ciclo, durato 5 giorni, come da programma. Attualmente non ho più nessuna perdita da circa 4 giorni. Vorrei chiedere: è possibile provare a concepire già alla mia prossima ovulazione e quindi in questi giorni? Oppure è preferibile attendere ancora un altro ciclo e l’esito dell’esame istologico prima di riprendere la ricerca di una gravidanza? Grazie mille per il supporto.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Aicha,

non mi dà neppure la sua età ma di regola i polipi endometriali nella donna giovane sono del tutto benigni. Non vi è quindi problema a concepire a partire da questo ciclo.

Si ricordi di assumere acido folico e vediamo se nel frattempo l'esito dell' esame istologico la mette del tutto tranquilla. Se ha più di 40 anni attendiamo invece l'istologico per concepire in tutta serenità. Se l'esito dell'esame le lascia qualche perplessità si rimette in contatto con noi. Cordialmente.



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