Ricerca (infruttuosa) di una gravidanza

Una domanda di: Antonella

Dottore, provo ad avere una gravidanza da 6 mesi ma nulla, questo mese ho acquistato il test di ovulazione clearblue con doppio indicatore di fertilità (estrogeno faccina lampeggiante) (LH faccina fissa per 48 ore ). Ho notato, nonostante abbia iniziato a fare il test in anticipo, che non ha mai rilevato l’estrogeno con faccina lampeggiante ma solo l’ormone LH,perciò la mia domanda è la seguente: è possibile che la gravidanza ritardi ad arrivare perché non si rileva l’estrogeno ?





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

è possibile che l'ovualazione in realtà non si verifichi. Ora occorre controllare il valore del progesterone nel sangue, attraverso un prelievo, 4-6 giorni dopo il picco di LH. Se il livello del progesterone risulta aumentato sarebbe verosimile che l'ovulazione sia avvenuta. Le consiglio comunque di affidarsi a uno specialista, per farsi consigliare per il meglio per quanto riguarda il monitoraggio dell'ovulazione. Con cordialità.