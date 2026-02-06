Richiamo vaccinale rimandato: ci sono rischi?

Una domanda di: Paola
Ho 2 figli di 15 e 14 anni che il giorno 5 febbraio dovevano eseguire il richiamo di un vaccino, ma per motivi lavorativi dobbiamo andare fuori città per giorni quindi ho annullato la prenotazione dei vaccini e ne ho eseguito un'altra...ma mi hanno dato appuntamento a metà maggio. La mia domanda è: a distanza di 3 mesi dalla data indicata la prima volta (febbraio) possono tranquillamente fare il richiamo a maggio? Grazie anticipatamente.
Leo Venturelli
Cara signora,
il suo dubbio è lecito ma posso per fortuna tranquillizzarla. All'età dei suoi figli rimandare il richiamo vaccinale di 3 mesi non determina nessun problema. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
