Richiamo vaccinale rimandato: ci sono rischi?

Una domanda di: Paola

Ho 2 figli di 15 e 14 anni che il giorno 5 febbraio dovevano eseguire il richiamo di un vaccino, ma per motivi lavorativi dobbiamo andare fuori città per giorni quindi ho annullato la prenotazione dei vaccini e ne ho eseguito un'altra...ma mi hanno dato appuntamento a metà maggio. La mia domanda è: a distanza di 3 mesi dalla data indicata la prima volta (febbraio) possono tranquillamente fare il richiamo a maggio? Grazie anticipatamente.