Ridatazione della gravidanza con una differenza di 3 settimane in meno

Una domanda di: Maria

Ho scoperto di essere in attesa il 6 Aprile.

Ultima mestruazione il 23 Febbraio e ciclo irregolare. Le beta-hCG il 13 aprile erano 1894 Ul/L. Ho svolto ieri la prima ecografia e l’embrione

misura 0,3 cm con battito regolare. Sarei dovuta essere all’inizio della decima settimana ma il ginecologo mi ha ridatata all’inizio della sesta. Non

mi spiego come sia possibile essere alla 6esta settimana avendo scoperto della gravidanza ormai 3 settimane fa. Il prossimo appuntamento è tra un

mese e ho il timore che in realtà l’embrione non stia crescendo come dovrebbe. Cosa ne pensa e cosa mi consiglia?





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

lei oggi secondo il calendario ostetrico, che conta le settimane di gravidanza a partire dalla data di inizio dell’ultima mestruazione, è in 9^

settimana più 2 giorni. Ma se il ginecologo ha ridatato la gravidanza, stabilendo che lei si trova in 6^ settimana, significa che il concepimento è

avvenuto molto più avanti della data presunta, che in linea teorica cade circa a metà ciclo (il 14° giorni, in caso di ciclo di 28 giorni). Va detto

che la ridatazione ecografica avviene in base alle misure del feto che quindi è di tre settimane più piccolo rispetto all’atteso…in effetti è uno scarto piuttosto alto, soprattutto perché il test di gravidanza è risultato positivo quando, in base alla ridatazione, lei non aveva raggiunto neppure la 4^ settimana di gravidanza. Ma di questo deve parlarne con il ginecologo che ha effettuato l’ecografia e che di certo ha formulato delle ipotesi, sicuramente ventilandole le possibili ragioni per le quali il bambino è

tanto più piccolo rispetto a quello che ci si aspettava in relazione alla data dell’ultima mestruazione. I suoi timori sono dunque fondati, ma sono certo che li abbia espressi anche al suo ginecologo: non mi riferisce però che cosa le ha risposto. Ma se non ne avesse parlato con lui (cosa comunque strana), le consiglio di contattarlo per avere i chiarimenti che giustamente cerca. Cordialmente.

