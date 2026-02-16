Ridatazione ecografica della gravidanza: è corretta?

Una domanda di: Anna

Mercoledì 11 febbraio ho fatto la prima ecografia, sarei dovuta essere a 6+4, ma il mio ginecologo mi ha ridatata a 5+5 con embrione di 2mm, ovviamente non abbiamo visto il cuore e dovrei tornare a controllo il 18 febbraio. Il mio ciclo dura in media 30/32 giorni con ovulazione tra il 16esimo e il 18esimo giorno.

La mia ultima mestruazione è avvenuta il 27 dicembre, ovulazione accertata tra l'11 e il 12 gennaio (16esimo e 17esimo giorno del ciclo) mediante TB e temperatura basale. Il mio primo test positivo l'ho avuto già il 20 di gennaio, prime beta a 53,75 a 11PO, ultime fatte il 2 febbraio a 9494. La mia ridatazione è coerente con un ciclo più lungo di 28 giorni? Ho un po' di ansia fino a mercoledì prossimo.



