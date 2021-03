Riduttore per lettino: serve?

Una domanda di: Giorgia

Volevo un consiglio. Ho acquistato un lettino per mia figlia ma siccome ho paura che farla dormire lì sia troppo grande volevo sapere se è consigliato l’acquisto di un riduttore per lettino tipo materassino. Ho letto che può favorire la SIDS (Sudden Infant Death Syndrome o sindrome della morte improvvisa del lattante). E’ vero?! Grazie





Leo Venturelli Leo Venturelli

Il riduttore del lettino a forma di materassino a ferro di cavallo può essere usato a patto che NON abbia fondo o bordi eccessivamente morbidi, tipo cuscini di piume: questo riduttore ha senso solo nei primi mesi di vita, fintanto che il bambino non è in grado di girarsi. Serve soprattutto a mantenere la postura a pancia in su che è la prima regola per la prevenzione della SIDS.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto