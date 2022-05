Rigonfiamento nella mammella in una bimba di 6 mesi: telarca o nodulo?

Gianni Bona Gianni Bona

Gentile papà,

il termine “telarca” definisce la comparsa nelle bambine del primo abbozzo di seno, fenomeno del tutto normale dopo gli otto anni di età, che

rappresenta il preludio della pubertà in arrivo negli anni a venire. C’è però una forma di telarca che può interessare i bambini, sia maschi sia

femmine, nei primissimi mesi di vita: si manifesta con un lieve inturgidimento delle mammelle ed è dovuto all’influenza degli estrogeni

materni (a cui il bambino è esposto durante la gravidanza e nel corso dell’allattamento) sulla ghiandola mammaria non ancora sviluppata, ma

presente. A volte, anche se più raramente, il fenomeno può interessare una sola mammella ed essere anche per questo scambiato per un nodulo. Quello che sarebbe importante sapere è se questo piccolo bozzo che lei ha rilevato nella sua bambina costituisce una novità oppure è presente da mesi. Nel secondo caso può avere la certezza che non sia nulla di cui preoccuparsi. Un’altra possibilità è che la zona sia effettivamente interessata da un’infiammazione: in questo caso però la bambina accuserebbe fastidio, se non vero e proprio dolore, e la pelle sarebbe anche un po’ calda oltre che arrossata. In linea di massima, io non penso che questa piccola tumescenza sia allarmante, tuttavia allo stesso tempo ritengo più che opportuno che venga valutata “in presenza” da un pediatra il quale, potendo vedere e toccare la parte, per apprezzarne la consistenza, può dare un parere più attendibile del mio che parlo “da remoto” senza avere la possibilità di verificare anche con il tatto il noduletto in questione.

Mi tenga aggiornato, se lo desidera. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto