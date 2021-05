Rimorsi post aborto spontaneo: ma non è colpa di nessuno!

da subito con macchie giornaliere pur facendo la terapia con il progesterone. Mi era stato consigliato il riposo assoluto che non ho potuto osservare in quanto ho un bombo di 4 anni (gravidanza perfetta ). Mi sento in colpa avrei potuto evitarlo ? Ho anche paura che mi possa succedere di nuovo anche se mi dicono che avendo avuto già un figlio la possibilità che possa abortire di nuovo sono minime, è vero? Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, noi mamme ci sentiamo sempre e comunque in colpa, è un dato di fatto e mi sembra opportuno ammetterlo.

Dato che ha un bimbo di quattro anni, immagino possa essersi sentita in colpa anche di avergli tolto l’esclusiva mettendo al mondo un nuovo bimbo…mentre a mio avviso è un’ottima idea avere più di un figlio sia per non caricarlo di aspettative eccessive, sia perché tra fratelli ci si fa compagnia alla pari e può quindi accadere che la mamma sia “magicamente” meno impegnata con due figli invece di uno solo.

Quanto al riposo assoluto, è una raccomandazione che si dà spesso ad inizio della gravidanza in presenza di minaccia d’aborto ma gli studi scientifici non ne hanno dimostrato l’efficacia. Si può dire che sia soprattutto utile a contenere il suddetto senso di colpa e ad avere la certezza di essersi riguardate il più possibile, di avercela messa tutta perché le cose andassero per il meglio.

I figli ci fanno tribolare sempre: quando arrivano, quando non arrivano, persino prima di nascere possono farci perdere il sonno!

Lei che ha la fortuna di essere già mamma forse ora guarderà con ancora più riconoscenza il suo primo figlio…sono veramente un miracolo vivente!

Le confermo che un aborto spontaneo nella vita fertile di una donna è da considerare come qualcosa di plausibile…non occorre fare indagini mirate per escludere situazioni patologiche (come invece in caso di due o più aborti spontanei consecutivi).

Spero di averla aiutata e di risentirla presto con buone nuove, cordialmente.



