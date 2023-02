Rimozione di polipi uterini: dopo quanto si può concepire?

Una domanda di: Valentina

Salve mi sono sottoposta alla rimozione di 2 polipi uterini il 14 febbraio, ora vorrei provare ad avere un bambino, quanto devo aspettare per avere rapporti? Devo attendere un mese e una mestruazione, ma non capisco bene i tempi, cioè se aspettare un mese a prescindere dalla mestruazione, dato che a me dovrebbe arrivare prima dello scadere del mese. Grazie.



Cara Valentina, il rivestimento endometriale si rigenera completamente in un ciclo mestruale. Quindi attenda la mestruazione del mese in cui ha svolto la procedura e poi può riprendere rapporti completi finalizzati al concepimento. Le raccomando l’assunzione di acido folico : 400 microgrammi al giorno tutti i giorni per tutto il periodo preconcezionale e almeno fino al termine del primo trimestre. Serve a scopo preventivo per ridurre il rischio di spina bifida nel bambino. Con cordialità.

