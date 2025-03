Rinite allergica: il cortisone si può associare all’antistaminico?

Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

la terapia di fondo per una rinite allergica è il Robilas, che è un antistaminico. Il cortisone può essere di integrazione e supporto in caso di scarso beneficio dell'antistaminico, che deve essere mantenuto come terapia. Se la questione è quella di un naso molto chiuso che favorisce risvegli o russamento, quindi disturba il sonno, si può valutare col curante una terapia cortisonici per via nasale in spray. Cordialmente.



