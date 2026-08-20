Rinite vasomotoria: quali cure?

A cura di Gaetano Paludetti - Professore specialista in Otorinolaringoiatria Pubblicato il 20/08/2026 Aggiornato il 20/08/2026

In caso di rinite vasomotoria sono vari i trattamenti che in genere vengono prescritti, a esclusione della terapia con antibiotici.

Una domanda di: Elia
Soffro di rinite vasomotoria e allergica. Posso assumere antistaminico zirtec e antibiotico amoxicillina? Grazie.

Gaetano Paludetti
Gaetano Paludetti

Gentile signora,
per la rinite vasomotoria in genere si prescrivono lavaggi costanti con soluzione isotonica o ipertonica quando vi è più secrezione, cicli periodici (7/10 giorni al mese) di spray cortisonici, cicli periodici anche prolungati di antistaminici, se ritenuto opportuno dal curante. Non sono indicati gli antibiotici. Semmai può essere presa in considerazione la chirurgia con radiofrequenze sui turbinati, anche se pure la chirurgia non dà probabilmente risultati definitivi. Con cordialità.

Rinite vasomotoria: quali cure?

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