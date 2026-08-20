Rinite vasomotoria: quali cure?

Una domanda di: Elia
Soffro di rinite vasomotoria e allergica. Posso assumere antistaminico zirtec e antibiotico amoxicillina? Grazie.
Gaetano Paludetti
Gentile signora,
per la rinite vasomotoria in genere si prescrivono lavaggi costanti con soluzione isotonica o ipertonica quando vi è più secrezione, cicli periodici (7/10 giorni al mese) di spray cortisonici, cicli periodici anche prolungati di antistaminici, se ritenuto opportuno dal curante. Non sono indicati gli antibiotici. Semmai può essere presa in considerazione la chirurgia con radiofrequenze sui turbinati, anche se pure la chirurgia non dà probabilmente risultati definitivi. Con cordialità.
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