Rinite vasomotoria: quali cure?

In caso di rinite vasomotoria sono vari i trattamenti che in genere vengono prescritti, a esclusione della terapia con antibiotici.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile signora, per la rinite vasomotoria in genere si prescrivono lavaggi costanti con soluzione isotonica o ipertonica quando vi è più secrezione, cicli periodici (7/10 giorni al mese) di spray cortisonici, cicli periodici anche prolungati di antistaminici, se ritenuto opportuno dal curante. Non sono indicati gli antibiotici. Semmai può essere presa in considerazione la chirurgia con radiofrequenze sui turbinati, anche se pure la chirurgia non dà probabilmente risultati definitivi. Con cordialità.

Una domanda di: Elia Soffro di rinite vasomotoria e allergica. Posso assumere antistaminico zirtec e antibiotico amoxicillina? Grazie.

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