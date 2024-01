Riposo assoluto a 10 settimane per “placenta previa”

Una domanda di: Elena

Le scrivo per avere un parere. Sono in 10 settimane e oggi mi sono recata al pronto soccorso a causa di alcune perdite ematiche.

Permetto che non ho avuto nessun tipo di dolore prima di scoprire queste perdite. Alla visita mi è stato detto di avere una placenta previa parziale.

Avevo fatto un eco 2 giorni fa ed era tutto nella norma. Ora sono a letto e mi è stato detto di fare riposo assoluto. La mia domanda è: c’è rischio di

aborto in questo caso? Grazie mille.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

la diagnosi definitiva di placenta previa non si può formulare prima della 26^ settimana, ma in genere si tende ad aspettare la 30^. A mano a mano che l’utero aumenta di volume può infatti trascinare con sé la placenta e liberare così l’orifizio uterino interno (OUI). In questo modo il parto naturale diventa possibile. Per quanto riguarda il riposo assoluto, da vario tempo ormai è stato escluso che sia necessario e che possa in qualche modo cambiare il destino di una gravidanza destinata a interrompersi. Non solo

quindi non è utile, ma può addirittura rivelarsi dannoso perché può favorire la formazione di trombi. Questo ovviamente non significa che si possano svolgere attività fisiche impegnative e faticose, ma solo che non esistono preclusioni per camminare, anche uscendo di casa. L’astensione dai rapporti è invece opportuna fino a quando il sanguinamento permane. Cordialmente.

