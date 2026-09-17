Riposo assoluto: serve se la cervice è di 26 mm in 34^ settimana?

Redazione A cura di “La Redazione” Pubblicato il 17/09/2026 Aggiornato il 17/09/2026

Se il ginecologo, dopo la valutazione del collo dell'utero, ritiene non sia necessario il riposo assoluto significa che non serve osservarlo.

Una domanda di: Yoda
Salve, sono a 34 settimane di gravidanza e nell’ultima visita il mio ginecologo ha riscontrato una cervicometria di 26mm; non mi ha dato progesterone né mi ha raccomandato riposo ma sono un po preoccupata perché su internet c’è scritto che questo valore indica un accorciamento un po’ precoce: è davvero così o posso stare tranquilla? Mi serve riposo assoluto?

Elisa Valmori
Elisa Valmori

Salve signora, dunque...se il suo Curante non si è allarmato per via della misura del collo uterino significa che non dobbiamo allarmarci nemmeno noi. È vero che su internet si trovano informazioni contrastanti ma nel suo caso abbiamo un dato importante da tener presente: lei è a 34 settimane.
Questo significa che anche in caso il suo bimbo/a decidesse di mettersi in viaggio con largo anticipo, comunque non nascerebbe gravemente prematuro ma semplicemente "settimino". Escludo quindi che le possa servire il riposo assoluto, semmai un riposo relativo. Forse è finalmente arrivato il momento dell'astensione dal lavoro? Quante mamme faticano in gravidanza sia per il lavoro in sé, sia per il tragitto casa-lavoro...è un sacrificio non da poco e non lo si valorizza abbastanza a mio avviso. Rispetto al riposo relativo, le direi che è utile alternare il letto al divano alla poltrona, magari tenendo le gambe distese più alte rispetto al bacino per alcuni periodi della giornata in modo da facilitare l'arrivo di sangue all'utero. Le direi di non angosciarsi ma di essere fiduciosa che la situazione non solo sia sotto controllo ma che possa in futuro migliorare e il collo dell'utero ricostituirsi (è un tessuto piuttosto elastico, stando a riposo mi aspetto che si possa allungare magari fino a 30 millimetri)…scommetto che quando sarà in travaglio non vedrà l'ora che il collo si appiani e dilati completamente, parola di mamma!
Spero di averla rincuorata, cordialmente.

Riposo assoluto: serve se la cervice è di 26 mm in 34^ settimana?

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Il parto prematuro è un'evenienza che può compromettere lasalute del bambino più o meno seriamente, in base all'epoca gestazionale in cui si verifica. Ecco cosa succede in base ai cari tipi di parto prematuro Parto prematuro: cause, conseguenze e rischi

Sullo stesso argomento

Dubbi sulla misura della cervice

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

La misura della cervice è molto variabile sia in base all'operatore che la esegue, sia perché la cervice è un tessuto molto elastico e quindi facilmente "stirabile" o raccorciabile a seconda della condizione della futura mamma. L'importante però è che si mantenga entro la lunghezza considerata sicura....  »

Cos’è la cervicometria?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

La cervicometria è la misurazione della lunghezza del collo dell'utero, detto anche "cervice". In gravidanza è importante che questa lunghezza non sia inferiore a 25 millimetri.   »

Contrazioni uterine e ansia

Gli Specialisti Rispondono di Professoressa Anna Maria Marconi

Se le contrazioni non sono efficaci, cioè non stimolano la cervice ad accorciarsi si può stare tranquille.   »

Cervicometria con funneling in 36^ settimana: si possono avere rapporti sessuali?

Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

Quando la gravidanza volge al termine e la cervice, alla visita ginecologica, si dimostra in una condizione che non preoccupa, i rapporti sessuali non sono affatto preclusi.  »

Dubbi dopo la cervicometria

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Durante la gravidanza, la lunghezza del collo dell'utero è nella norma quando è uguale o maggiore a 25 millimetri, quindi una lunghezza di 26 millimetri non segnala nulla di allarmante.  »

Le domande della settimana

Beta che aumentano poco: proseguirà la gravidanza?

Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

Quando la gravidanza arriva a un'epoca in cui è individuabile con l'ecografia, il monitoraggio del valore delle beta non ha più grande significato. Sono le informazioni che raccoglie l'ecografo a stabilire cosa sta accadendo.   »

Bimba di 4 anni che fa (di nuovo) la pipì a letto: che fare?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

A quattro anni non desta preoccupazione il fatto che una bambina bagni ancora il letto di notte: le strategie da adottare sono varie e tra queste è particolarmente importante non esprimere giudizi che possano mortificarla.   »

Camera gestazionale molto piccola rispetto all’atteso: perché?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Gaetano Perrini

A volte la gravidanza risulta più indietro rispetto all'atteso perché l'ovulazione si è verificata più avanti rispetto alla data presunta.  »

Inizio della pubertà in una bambina di 9 anni: ci sarà ancora un aumento di statura?

Gli Specialisti Rispondono di Professor Gianni Bona

Un inizio della pubertà a 9 anni è del tutto normale e non preclude la possibilità che la statura continui ad aumentare negli anni successivi.   »

Si possono avere gemelli a 42 anni?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisabetta Colonese

Con l'avanzare dell'età materna aumentano le probabilità che una gravidanza sia gemellare e che i gemelli siano dizigoti, ossia si assomiglino come due normali fratelli, a differenza dei gemelli omozigoti che sono identici.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 