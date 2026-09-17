Riposo assoluto: serve se la cervice è di 26 mm in 34^ settimana?

Una domanda di: Yoda Salve, sono a 34 settimane di gravidanza e nell’ultima visita il mio ginecologo ha riscontrato una cervicometria di 26mm; non mi ha dato progesterone né mi ha raccomandato riposo ma sono un po preoccupata perché su internet c’è scritto che questo valore indica un accorciamento un po’ precoce: è davvero così o posso stare tranquilla? Mi serve riposo assoluto?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, dunque...se il suo Curante non si è allarmato per via della misura del collo uterino significa che non dobbiamo allarmarci nemmeno noi. È vero che su internet si trovano informazioni contrastanti ma nel suo caso abbiamo un dato importante da tener presente: lei è a 34 settimane.

Questo significa che anche in caso il suo bimbo/a decidesse di mettersi in viaggio con largo anticipo, comunque non nascerebbe gravemente prematuro ma semplicemente "settimino". Escludo quindi che le possa servire il riposo assoluto, semmai un riposo relativo. Forse è finalmente arrivato il momento dell'astensione dal lavoro? Quante mamme faticano in gravidanza sia per il lavoro in sé, sia per il tragitto casa-lavoro...è un sacrificio non da poco e non lo si valorizza abbastanza a mio avviso. Rispetto al riposo relativo, le direi che è utile alternare il letto al divano alla poltrona, magari tenendo le gambe distese più alte rispetto al bacino per alcuni periodi della giornata in modo da facilitare l'arrivo di sangue all'utero. Le direi di non angosciarsi ma di essere fiduciosa che la situazione non solo sia sotto controllo ma che possa in futuro migliorare e il collo dell'utero ricostituirsi (è un tessuto piuttosto elastico, stando a riposo mi aspetto che si possa allungare magari fino a 30 millimetri)…scommetto che quando sarà in travaglio non vedrà l'ora che il collo si appiani e dilati completamente, parola di mamma!

Spero di averla rincuorata, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto