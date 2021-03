Rischio di trisomia 21 intermedio: che fare?

Una domanda di: Valeria

Salve. Volevo chiederle se per lei è alto il rischio di trisonomia 21.

Dall’eco sembrava tutto ok ma il bitest segna le free beta molto più alte.

Ho 31 anni.



Cristiana De Petris Cristiana De Petris

Gentile signora,

nel suo caso il rischio per la trisomia 21 nel test combinato è intermedio.

Consiglio di sentire il ginecologo per valutare i parametri ecografici e l’opportunità di un eventuale approfondimento. Prima dell’amniocentesti, che è un test diagnostico ma comunque invasivo, si potrebbe consigliare il nipt (test di screening prenatale non invasivo su DNA materno). Con cordialità.

