Rischio il parto pretermine?
A cura di Anna Maria Marconi - Dottoressa specialista in Ginecologia
Pubblicato il 06/03/2026
Aggiornato il 06/03/2026
Quando la cervice inizia ad accorciarsi e, quindi, vengono impostate delle cure per controllare la situazione, si può sperare che la gravidanza giunga a termine, ma fare previsioni certe non è possibile.
Una domanda di: Giulia
Buongiorno,
ieri a 25 settimane + 6 giorni mi è stata riscontrata una cervice dinamica 27-32 mm con piccolo funneling a V di 12x9 mm, test rapido alla fibronectina negativo in assenza di contrazioni al monitoraggio. Ho iniziato progesterone 200 mg alla sera fino al prossimo controllo, quanto devo preoccuparmi della situazione? Come devo comportarmi?
Anna Maria Marconi
Gentile signora,
è molto difficile rispondere alla sua domanda. In ogni caso, la lunghezza della cervice non è particolarmente preoccupante e sta facendo la terapia corretta in questi casi. Bisognerà vedere come sarà evoluta la situazione al prossimo controllo, per poter essere più precisi. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
