Rischio il parto pretermine?

Una domanda di: Giulia Buongiorno, ieri a 25 settimane + 6 giorni mi è stata riscontrata una cervice dinamica 27-32 mm con piccolo funneling a V di 12x9 mm, test rapido alla fibronectina negativo in assenza di contrazioni al monitoraggio. Ho iniziato progesterone 200 mg alla sera fino al prossimo controllo, quanto devo preoccuparmi della situazione? Come devo comportarmi?



Anna Maria Marconi

Gentile signora,

è molto difficile rispondere alla sua domanda. In ogni caso, la lunghezza della cervice non è particolarmente preoccupante e sta facendo la terapia corretta in questi casi. Bisognerà vedere come sarà evoluta la situazione al prossimo controllo, per poter essere più precisi. Cordialmente.

