Rischio medio emerso dal test combinato: perché viene richiesto un altro esame?

Una domanda di: Jennifer

Ho 33 anni e oggi ho ricevuto l'esito degli esami del test combinato (eco +prelievo del sangue) ed è risultato rischio medio ma la ginecologa non mi ha detto di più, domani devo tornare per fare un altro prelievo di sangue mi devo preoccupare? Questi test sono sicuri? Domani comunque mi consulterò con il ginecologo. Dall' eco mi hanno detto che era tutto ok.

