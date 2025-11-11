Rischio medio emerso dal test combinato: perché viene richiesto un altro esame?

Un rischio intermedio richiede un'indagine di approfondimento per escludere la trisomia 21 (sindrome di Down).

Una domanda di: Jennifer
Ho 33 anni e oggi ho ricevuto l'esito degli esami del test combinato (eco +prelievo del sangue) ed è risultato rischio medio ma la ginecologa non mi ha detto di più, domani devo tornare per fare un altro prelievo di sangue mi devo preoccupare? Questi test sono sicuri? Domani comunque mi consulterò con il ginecologo. Dall' eco mi hanno detto che era tutto ok.

Laura Trespidi
Laura Trespidi

Gentile signora,
un test combinato con rischio intermedio significa che non ci dà tanta sicurezza, quindi viene proposto un prelievo per analizzare il DNA FETALE NEL SANGUE MATENO. Questo esame ha un’affidabilità per la sindrome di Down del 99%. Aspettiamo i risultati con poca preoccupazione. Con cordialità.

