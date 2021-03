Riserva ovarica bassa a 29 anni: che fare?

Una domanda di: Sara

Salve dottore, alla fine la mia gravidanza era una biochimica (con questo termine si allude a una gravidanza che si interrompe prima che sia possibile visualizzarla con l’ecografia e di cui si è saputo in quanto nel snague o nelle urine è stato individuato l’ormone beta-hCG). Ho fatto

ulteriore visita con la mia ginecologa che mi ha fatto fare prelievo amh ed

è risultato molto basso: 0.99. Io ho 29 anni mia mamma è andata in menopausa

a 45 anni… Io evidentemente sono destinata ad andarci prima..

Mi è stato prescritto progesterone e inofolic e inoltre mi sono presa l’

appuntamento al centro infertilità per non perdere ulteriore tempo perché ci

tengo tantissimo a fare un altro bimbo.

Secondo lei posso rimanere comunque incinta naturalmente ? La mia ginecologa

dice di sì… I miei esami ormonali sono tutti nella norma e sono molto

giovane quindi potrebbe funzionare l’accesso alla pma? Per adesso non voglio

proprio pensarci però vorrei sentire diversi pareri…

E come mai l’anno scorso sono rimasta incinta subito anche se ho avuto l’

aborto e già una bimba di 4 anni? È possibile che ci sia stato un così

drastico calo dell amh in un solo anno? Sono sempre rimasta incinta senza

problemi e ora da un anno ho problemi così giovane…Grazie.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

le possibilità di una gravidanza spontanea ci sono sicuramente, ma è meglio ricorrere alla procreazione medicalmente assistita per accelerare i tempi. L’AMH basso indica che si sta esaurendo la sua riserva funzionale, in passato aveva maggiori possibilità, ora si stanno riducendo. Ma non demorda, la giovane età ci dà buone prospettive. Cordialmente. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto