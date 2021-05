Riserva ovarica scarsa: posso avere un figlio?

Una domanda di: Maria Paola

Ho 41 e l’anno scorso mi hanno riscontrato una bassa riserva

ovarica indirizzandomi all’eterologa. Volevo sapere se ci potrebbe essere una minima

speranza di avere un figlio con i miei ovuli. Grazie.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora ,

a 41 anni e con un AMH basso (quanto bassa è questa riserva ovarica?) le possibilità di una gravidanza possono essere tra il 2 e il 5 per cento con il ricorso alla procreazione medicalmente assistita. Occorre però anche vedere come è il quadro endocrino generale, come è l’utero e valutare la qualità del seminale. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

