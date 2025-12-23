Riserva ovarica ridotta: si può ancora avere un figlio?

Una domanda di: Samantha

Salve ho 37 anni, ho una bambina di due anni e mezzo avuto da una gravidanza naturale, ho avuto per 3 mesi un ciclo sballato, ho fatto le analisi al 2 giorno del ciclo e questi sono i risultati FSH 17.84 Amh 0,07 Ng Estradiolo< 10 Prolattina 20 Quelli della tiroide ok.

Non ho mai saltato un ciclo ed ho ovulazione documentata da eco ed analisi. Ho fatto una conta dei follicoli antriali però al giorno 1 del ciclo, o meglio il ciclo era appena iniziato è la conta era di 2 follicoli totali. Che possibilità ho di una gravidanza sia naturale che con PMA? Grazie mille dell'aiuto.

