Riserva ovarica ridotta: si può ancora avere un figlio?

Una domanda di: Samantha
Salve ho 37 anni, ho una bambina di due anni e mezzo avuto da una gravidanza naturale, ho avuto per 3 mesi un ciclo sballato, ho fatto le analisi al 2 giorno del ciclo e questi sono i risultati FSH 17.84 Amh 0,07 Ng Estradiolo< 10 Prolattina 20 Quelli della tiroide ok.
Non ho mai saltato un ciclo ed ho ovulazione documentata da eco ed analisi. Ho fatto una conta dei follicoli antriali però al giorno 1 del ciclo, o meglio il ciclo era appena iniziato è la conta era di 2 follicoli totali. Che possibilità ho di una gravidanza sia naturale che con PMA? Grazie mille dell'aiuto.
Francesco Maria Fusi
Cara signora,
sicuramente ci sono dei segnali di una riserva ovarica ridotta, ma dalla sua parte c'è l'età, che non è ancora troppo avanzata. Se il problema è solo della riserva ovarica, le probabilità sono simili naturalmente e con PMA. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto